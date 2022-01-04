27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, похвалилася відпочинком на українському курорті і зізналася в коханні.

Катерина Реп'яхова - концертна директорка Віктора Павлика та блогерка, передає Politeka.net. Зірка мережі багато особистого розповідає у своєму блозі Instagram, а цього разу вирішила показати, як проводить відпочинок на українському курорті.

Катерина Реп'яхова на новому фото насолоджується зимовою погодою в Буковелі. Дружина Віктора Павліка розкинула руки, позуючи в рожевій куртці, і широко посміхнулася.

"Вже люблю тебе, 2022❤️", - написала блогерка.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ви прекрасні😍", " Класссс😍 👏 так і буде🙏 🏿", " яка красотень😍 😍 😍 😍", " шикарно! Прекрасного відпочинку!", " 🔥❤️гарного відпочинку", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катя Реп'яхова і Віктор Павлік одружені з 2020 року. Минулого року у пари народився син Михайло. Для співака - це четверта дитина, а для його дружини - первісток. Блогерка часто розповідає про сина в своєму Instagram, іноді скаржачись на втому через брак сну. Примітно, що нерідко ростити дитину сім'ї допомагає мама Каті.

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