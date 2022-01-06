Як передає Politeka.net, в Instagram Катерина Репяхова, яка перед Новим роком сильно посварилася зі своїм зірковим чоловіком і навіть не була впевнена в їх спільному майбутньому, опублікувала різдвяні кадри. На фото сімейство позувало в повному складі біля святкової ялинки.

"Миру, добра, взаєморозуміння в наших домівках. І всім нам мирного неба над головою. Зі святом, моя інста-сім'я", - підписала фото Репяхова.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже красива фотографія", "Які ніжні і добрі фото", "Зі святом. Така красива сім'я", "Дуже красива яскрава світла сім'я! Дуже приємно дивитися на вас", "Дуже красива пара", "Зі святом! Ви прекрасна!",- пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Катерина Репяхова є четвертою дружиною артиста. Минулого року вона народила йому сина Михайла.

Нагадаємо, що Репяхова жорстко відповіла на претензії про різницю в зрості з чоловіком: "жах жахливий".

Раніше Politeka повідомляла, що Катерина Репяхова показала, як відпочиває в Буковелі: "Шикарно!".

Також Politeka писала, що Катерина Репяхова розповіла про труднощі з дитиною:"жахливо".