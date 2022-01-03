Як пише Politeka.net, 27-річна Катя Репяхова одружена з 55-річним Віктором Павликом. У пари є син Михайло, який з'явився на світ влітку 2021 року.
Крім роботи з Віктором Павликом Катя Репяхова розвиває блогерську діяльність, регулярно публікуючи новий контент на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать 156 тисяч фоловерів.
Зараз Катя Репяхова відпочиває з дитиною в Карпатах.
У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram дружина Віктора Павлика показала кадри з їх сином і розповіла про труднощі, з якою зіткнулася.
"Фрукти їсть із задоволенням, а овочі жахливо», - зізналася дівчина.
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"Мішенька не завжди радісний", - зазначила Катя Репяхова, показавши відповідні кадри.
Блогерші на допомогу прийшли фоловери і порадили додавати до овочевих сумішей варене яблуко, щоб дитина краще їв.
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