Как сообщает Politeka.net, 39-летняя Ольга Фреймут решила отправиться на новогодние праздники за границу. Она выбрала для семейного отдыха Дубай, где наслаждается теплой солнечной погодой, пока в Украине дождливо и прохладно. У себя в Инстаграм звезда публикует яркие кадры с отдыха.
На свежем фото Фреймут показала, как развлекает себя на свежем воздухе. Она сидела на помосте рядом с травой и играла в необычную игру. Перед ней стояли большие деревянные бруски, из которых Ольга построила большую пирамиду. Игра напоминала дженго, только в человеческий рост. Рядом красовалась младшая дочка телеведущей.
Отметим, что Ольга Фреймут достаточно редко публикует у себя в Инстаграм фото и видео. В основном это касается ее проектов или значимых событий в ее жизни. Как известно, сейчас почти все время звезда уделяет своему издательству и школе этикета.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Могилевская зацепила за живое и украинцев, и белорусов: "Спасибо, Наташа, за смелость, за правду"
"Не могут стать родителями": Евгений Кот решился на откровенный разговор с Ефросининой
Финалистка "Холостяка" Юлия Зайка засветила прелести фигуры в платье за 799 гривен: "Хотела вернуть"
"Это просто маразм": украинцы просят Квартал 95 больше не снимать "Сватов" после 7-го сезона
Напомним, что Ольга Фреймут улетела из Украины, засветив новое место: "Когда детям...".
Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут похвасталась ярким макияжем и праздничным образом: «Шикарная».
Также Politeka писала, что Фреймут показала стройную фигуру после трех родов: "Очень красивая".