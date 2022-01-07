Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая вместе с детьми улетела отдыхать в Дубай, показала, чем развлекает себя на солнечном курорте.

Как сообщает Politeka.net, 39-летняя Ольга Фреймут решила отправиться на новогодние праздники за границу. Она выбрала для семейного отдыха Дубай, где наслаждается теплой солнечной погодой, пока в Украине дождливо и прохладно. У себя в Инстаграм звезда публикует яркие кадры с отдыха.

На свежем фото Фреймут показала, как развлекает себя на свежем воздухе. Она сидела на помосте рядом с травой и играла в необычную игру. Перед ней стояли большие деревянные бруски, из которых Ольга построила большую пирамиду. Игра напоминала дженго, только в человеческий рост. Рядом красовалась младшая дочка телеведущей.

Отметим, что Ольга Фреймут достаточно редко публикует у себя в Инстаграм фото и видео. В основном это касается ее проектов или значимых событий в ее жизни. Как известно, сейчас почти все время звезда уделяет своему издательству и школе этикета.

Напомним, что Ольга Фреймут улетела из Украины, засветив новое место: "Когда детям...".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут похвасталась ярким макияжем и праздничным образом: «Шикарная».

Также Politeka писала, что Фреймут показала стройную фигуру после трех родов: "Очень красивая".