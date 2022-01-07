Українська телеведуча, екс-учасниця "Танців з зірками" Ольга Фреймут, яка віддає перевагу елегантному і стриманому стилю, підкорила яскравим макіяжем.

Як передає Politeka.net, в Instagram Ольга Фреймут опублікувала святкове фото, зроблене за столом. Вона прикрила очі, продемонструвавши неймовірно яскравий макіяж, який вигідно підкреслив її світле волосся. Акуратні локони і щасливий задумливий вигляд надали кадру особливу атмосферу.

"Нехай Віфлеємська зірка засяє в душі кожного. Христос народжується", - підписала фото телеведуча.

В коментарях Ользі Фреймут залишили масу приємних слів і привітань.

"Дуже красива", «шикарна і витончена», "З Різдвом, красуня)", "З Різдвом! Нехай зігріває серця!", "Щастя вам, добра, миру, здоров'я, радості багато", «яка красуня», «неймовірна», «дуже хороша», «яка ж ви красива», «неперевершена», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ольга Фреймут все рідше з'являється на телеекранах, але всерйоз займається своїм власним видавництвом, а також школою етикету.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут засвітилася за кордоном в стильному прикиді: фото.

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