Як передає Politeka.net, в Instagram Ольга Фреймут опублікувала святкове фото, зроблене за столом. Вона прикрила очі, продемонструвавши неймовірно яскравий макіяж, який вигідно підкреслив її світле волосся. Акуратні локони і щасливий задумливий вигляд надали кадру особливу атмосферу.
"Нехай Віфлеємська зірка засяє в душі кожного. Христос народжується", - підписала фото телеведуча.
В коментарях Ользі Фреймут залишили масу приємних слів і привітань.
"Дуже красива", «шикарна і витончена», "З Різдвом, красуня)", "З Різдвом! Нехай зігріває серця!", "Щастя вам, добра, миру, здоров'я, радості багато", «яка красуня», «неймовірна», «дуже хороша», «яка ж ви красива», «неперевершена», - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Ольга Фреймут все рідше з'являється на телеекранах, але всерйоз займається своїм власним видавництвом, а також школою етикету.
Нагадаємо, що Ольга Фреймут засвітилася за кордоном в стильному прикиді: фото.
Раніше Politeka повідомляла, що Оля Фреймут продемонструвала струнку фігуру в рожевому вбранні:"дуже красива".
Також Politeka писала, що Оля Фреймут покинула Україну, показавши, як облаштувалася на новому місці: "коли дітям...".