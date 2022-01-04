Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла про своє щастя, поставши в яскравому образі - користувачі Мережі написали їй багато приємного у відповідь.

Ольга Фреймут - мама трьох дітей, яка зуміла повернути собі стрункість після вагітностей, передає Politeka.net. У зірки є свої секрети краси.

Зокрема, телеведуча вважає зайву вагу проблемою і недоглянутістю. Наприклад, вона поправилася на 20 кілограмів під час вагітності, але швидко скинула - 16, перейшовши на безглютенову дієту, також вона займається фітнесом і стретчингом.

Примітно, що Ольга Фреймут ситно снідає, не стримуючи апетит. Для початку телеведуча їсть йогурт і фрукти, або робить фруктовий салат, а потім вона з'їдає тост з яйцем - таке харчування дарує сили на цілий день.

На новому фото в Instagram Ольга Фреймут похвалилася стрункістю в рожевому шовковому костюмі. У руці телеведуча тримала книгу.

"...щастя у формі книги. Загляньте😉", - написала зірка.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Ви дуже красива", " буквар і плейбой 😂 хороші книги тс love is baby😂", - написали користувачі Мережі.

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