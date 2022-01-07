Как сообщает Politeka.net, у Эктора Хименеса-Браво есть любимая собака Лупита, которая является частой гостьей его Инстаграм. Шоумен очень любит свою собаку и уделяет ей много внимания.
На свежем фото он показал, как его любимица мирно спит на нем.
«Лупита уже напраздновалась», - шутливо подписал фото Эктор.
Отметим, что Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии. Он долгое время работал в Канаде, России и разных уголках мира. В последнее время мужчина занимается бизнесом в Украине, где у него есть собственный ресторан. Также он является звездой популярного телепроекта «Мастер Шеф», который и сделал его популярным.
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В последнее время шоумен активно развивает свою страницу в Инстаграм, где рассказывает о личной жизни, принципах и делится интересными историями из прошлого.
Напомним, что Хименес-Браво рядом со своей главной женщиной заговорил о Рождестве: "Родные рядом".
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво эмоционально обратился к поклонникам: «Великий день».
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво обратился за помощью к поклонникам: "Помогите вылечить...".