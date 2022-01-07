Известный шеф-повар, ресторатор и шоумен Эктор Хименес-Браво, который проводит все новогодние и рождественские праздники со своей мамой, засветил свою любимицу.

Как сообщает Politeka.net, у Эктора Хименеса-Браво есть любимая собака Лупита, которая является частой гостьей его Инстаграм. Шоумен очень любит свою собаку и уделяет ей много внимания.

На свежем фото он показал, как его любимица мирно спит на нем.

«Лупита уже напраздновалась», - шутливо подписал фото Эктор.

Отметим, что Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии. Он долгое время работал в Канаде, России и разных уголках мира. В последнее время мужчина занимается бизнесом в Украине, где у него есть собственный ресторан. Также он является звездой популярного телепроекта «Мастер Шеф», который и сделал его популярным.

В последнее время шоумен активно развивает свою страницу в Инстаграм, где рассказывает о личной жизни, принципах и делится интересными историями из прошлого.

Напомним, что Хименес-Браво рядом со своей главной женщиной заговорил о Рождестве: "Родные рядом".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво эмоционально обратился к поклонникам: «Великий день».

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво обратился за помощью к поклонникам: "Помогите вылечить...".