Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф".

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Ектор Хіменес-Браво у різдвяному светрі позує з улюбленицею на руках і своєю головне жінкою поруч - мамою Археніс Браво. Під фото він вирішив розповісти, як на його батьківщині, в Колумбії, проходить Різдво.

"РІЗДВО В КОЛУМБІЇ 🎄



Ми з мамою бажаємо чарівництва в цей Святвечір! Нехай всі розмови будуть душевними, подарунки бажаними, страви смачними, а рідні — поруч ❤️ це і є рецепт ідеального Різдва!



Давайте розповім вам трохи про колумбійські традиції святкування?)



Різдво - дуже сімейне свято у всіх країнах, яких я жив.

Але Колумбія - іншого характеру. Різдво в ній пекуче, веселе, гучне, але традиційно сімейне.



Це час, коли запускається багато яскравих феєрверків, голосно звучать пісні, до ранку танцюють сальсу і бачату — під живу музику або магнітофон. Навіть Різдво в Колумбії не позбавлене пристрасті)



🎊 СВЯТКОВИЙ СТІЛ

Традиційна їжа - це, як завжди, окрема розмова.

Чули колись про "lechona" - лечона? Це порося, фарширований рисом, овочами, нудиться на дровах цілу добу! 😍



На виході отримуємо ніжне м'ясо з гарніром і твердої, практично карамельної, хрусткою скоринкою. На честь свята таких поросят смажать всюди, їх можна купувати цілими тушами!



Але потрібно замовляти заздалегідь, черга дуже велика. У святкові дні всі хочуть лечона собі до столу)



Для нас в Колумбії їжа дуже важлива і викидати нічого не можна. Столи на Різдво також накривають розкішні, але не так, як в Україні — аж 12 страв. Це дуже цікава традиція для мене, адже часто в родині є всього 4 людини - хто буде стільки їсти?) Так незвично, але цікаво)



🥂 НАПОЇ

У моїй родині не п'ють алкоголь, але свіжовичавлені соки та фреш - із задоволенням! Наприклад, у нас в ходу моктейлі — це безалкогольні коктейлі. Один з улюблених смаків: маракуйя з цукром або стевією перебивається в блендері з льодом, також можна додати ананас 😍



А для тих, хто п'є, є традиційна aguardiente, «Вогняна вода» — колумбійська горілка. Здається, в кожній країні є своя горілка", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

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