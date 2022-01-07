Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов показал новый интерес их с Екатериной Осадчей старшего сына Ивана.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новым фото сына на своей странице в Инстаграм.

Как известно, Горбунов и Осадчая воспитывают двоих общих сыновей. Старшему – Ивану – в следующем месяце исполнится четыре года, а младший, Данил, родился 19 августа 2021 года. У Осадчей также есть старший сын от первого брака – Илья. Сейчас он учится за границей.

С появлением в семье нового малыша родители стали уделять ему особенно много времени. Однако, старшего вниманием также не обделяют. На новом снимке Горбунов запечатлел, как трехлетний Иван с интересом изучает эффектный байк с американским флагом на сидении.

«Кто тебе папа сказал что мне слишком рано? #папахочуэто #яужевзрослый», - подписал фото ведущий.

В свою очередь, поклонники Горбунова в комментариях отметили, что мальчикам свойственен интерес к таким вещам.

«Призрачный гонщик!», «Мальчишки они такие», - пишут люди.

Напомним, Горбунов засветил Осадчую без макияжа на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, Дикусар, Dzidzio, Алла Мазур и другие восхитились фигурой Осадчей после третьих родов.

Также Politeka писала, что Горбунов без футболки похвастался роскошным отдыхом на пляже, чем взбесил украинцев.