Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 51-летний шоумен, актер и телеведущий Юрий Горбунов, который женат на журналистке и ведущей Катей Осадчей, часто делится личными фотографиями и видео.
На этот раз Юрий Горбунов решил показать поклонникам, куда отправился в отпуск на зимние праздники. Так, шоумен опубликовал смонтированное видео, где он сначала стоит дома у елки, а потом переносится на пляж, где пьет коктейль из кокоса и веселится.
"Трансформация!",- написал ведущий.
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Поклонники прокомментировали видео Горбунова.
"Хорошо когда имеешь много денег", "Разве так можно над людьми? Жестоко!", "Юра, иди в спортзал 😂😂😂 ", "И мне бы такую трансформацию) 😍 ", "Что-то как-то не по украинским обычаям на этот раз. 🤔🤨", "Супер, хорошого отдыха 🔥 ", "И я так хочу 😂😂😂 ", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что Осадчая вышла в свет в платье-вышиванке от известного дизайнера и получила комплименты: "Какая красавица".
Напомним, что Горбунов кардинально изменил внешность ради съемок, но попал под критику: "Разочарована...".
Также Politeka писала, что Горбунов показал, куда повез Катю Осадчую и сыновей праздновать Новый год: "Хорошая парочка".