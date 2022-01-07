Известный украинский шоумен и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов показал поклонникам видео из роскошного пляжа, куда отправился отдыхать, и нарвался на критику.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 51-летний шоумен, актер и телеведущий Юрий Горбунов, который женат на журналистке и ведущей Катей Осадчей, часто делится личными фотографиями и видео.

На этот раз Юрий Горбунов решил показать поклонникам, куда отправился в отпуск на зимние праздники. Так, шоумен опубликовал смонтированное видео, где он сначала стоит дома у елки, а потом переносится на пляж, где пьет коктейль из кокоса и веселится.

"Трансформация!",- написал ведущий.

Поклонники прокомментировали видео Горбунова.

"Хорошо когда имеешь много денег", "Разве так можно над людьми? Жестоко!", "Юра, иди в спортзал 😂😂😂 ", "И мне бы такую трансформацию) 😍 ", "Что-то как-то не по украинским обычаям на этот раз. 🤔🤨", "Супер, хорошого отдыха 🔥 ", "И я так хочу 😂😂😂 ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Осадчая вышла в свет в платье-вышиванке от известного дизайнера и получила комплименты: "Какая красавица".

Напомним, что Горбунов кардинально изменил внешность ради съемок, но попал под критику: "Разочарована...".

Также Politeka писала, что Горбунов показал, куда повез Катю Осадчую и сыновей праздновать Новый год: "Хорошая парочка".