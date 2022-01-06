Телеведущий Юрий Горбуров опубликовал совместное фото с женой Катей Осадчей и обратился к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов и Катя Осадчая официально оформили отношения в 2017 году. У пары есть двое детей - Иван и Даниил. А еще у Кати есть сын от первого брака - Илья, который сейчас учится в США. И хоть Осадчая недавно родила, она уже успела вернуться к работе и даже ездила в командировки. Юрий и Катя не только появляются на телеэкранах, но и активно ведут свои странички в социальных сетях.

На новом фото, которое опубликовал Горбунов в Инстаграм, пара обнималась для селфи. Катя была без мейкапа, а Юрий в вышиванке.

"С Рождеством! Миру всем, согласию, любви и Божией благодати!! Христос родился", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии: "Очень красивые, взаимно", "С Рождеством", "Очень красивенькие, любви вечной", "Прославляем его".

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