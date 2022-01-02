Известная украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева показала поклонникам свои тренировки в спортзале, надев велосипедки и черный топ.

Как сообщает Politeka.net, популярная 36-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева, которая была солисткой группы "NikitA", часто публикует в своем Instagram личные фотографии и видео, а также рассказывает поклонникам о своих планах.

На этот раз Даша опубликовала несколько видео в сторис и показала, как занимается в спортзале, чтобы поддерживать шикарную фигуру.

Так, певица надела черные кроссовки, велосипедки и топ и интенсивно выполняла упражнения.

Позже певица переоделась в штаны и качала пресс.

"Все! Шутки закончились) Через день вернулась к привычным делам", - написала Даша Астафьева.

Напомним, что суды разрушили отношения Даши Астафьевой с женихом, свадьбы не будет: "Это очень сложно...".

Ранее Politeka сообщала, что Астафьева в корсете присела под открытым небом, удивив кадром с гусями: "Высшая лига искушения".

Также Politeka писала, что Астафьева раскованно покрутила на улице, едва прикрыв формы халатом: "В точку!".