Исполнительница поделилась в Инстаграм серией фотографий, на которых показала фрагменты из своего путешествия, передает Politeka.net.

Накануне Зарицкая прилетела в Тбилиси. Судя по ее странице в соцсети, это не рабочая поездка. На новых фото можно увидеть, что певица просто гуляет по городу, наслаждаясь отдельными моментами знакомства с ним.

Так, на нескольких снимках Зарицкая позировала рядом с баром под названием «Лолита» с красной неоновой вывеской. На ней была теплая куртка и джинсовая кепка. В таком наряде певицу можно увидеть не часто, ведь Зарицкая любит эффектные наряды и яркий макияж.

На других фото певица показала местную фруктовую лавку. На одном из снимков певица позировала с клубникой.

«Tbilisi, day 2. Напишите что-то приятное, а я вам», - подписала кадры Зарицкая.

Украинцы тут же откликнулись на ее призыв.

«Мира и добра вам в этот светлый день», «Модная в кепке», «Кепка бомба! А хозяйка кепки само собой огонь», «Такие колоритные и яркие фото. Саша вы очень красивая девушка, восхищаюсь вами и вашим творчеством. Нужно иметь в сердце много любви, чтобы замечать такую красоту вокруг и чувствовать её в себе», «Клубника, аж потекли слюнки», - пишут люди.

Отметим, что ранее Зарицкая похудела на 20 килограммов во время участия в проекте «Танці з зірками».

Напомним, похудевшая на 20 килограммов Зарицкая из KAZKA показала, чем занимается в Грузии.

Как сообщала Politeka, похудевшая на 20 килограммов Зарицкая смогла удивить внешностью в обычной жизни.

Также Politeka писала, что похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA покорила видом в стильном образе.