Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Артистка покинула 10-ый эфир шоу "Танці з зірками", где её напарником на паркете является Юрий Мешков. Как известно, за время участия на проекте "Танці з зірками" Александра Зарицкая похудела на 20 кг.
Так, на этот раз артистка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Александра Зарицкая продемонстрировала модный образ с яркой зеленой сумкой, укатив в Грузию, а именно - в Тбилисси.
"Первый день в Тбилиси, здесь кайф👽 напишите в комменты где вкусно, и куда поехать, не в туристические места, и еще где классные шмотки
п.с. Больше фоток в Сториз", — выдала Александра Зарицкая.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Афигезный лук на фото", "Блин так и думала что ты в Грузии", "Ну такая красивая", "Лук просто нереальный", "Богиня".
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