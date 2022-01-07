Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, показала, как выглядит в обычной жизни без ярких сценических костюмов, а позже призналась, где решила провести выходные.

Александра Зарицкая в прошлом году удивила внешностью, сообщает Politeka.net. Долгое время звезда весила примерно 80 килограммов, хотя признавалась, что не считает свою внешность идеальной.

Перед проектом "Танці з зірками" певица скинула 12 килограммов, а затем и все 20. По словам артистки, ей нравится ее внешность сейчас больше.

Примечательно, что Александра Зарицкая на сцене старается запомниться яркими образами. Ее сценические наряды идеально подобраны и не могут оставить равнодушным.

Однако в новых сторис певица решила показать, как выглядит в обычной жизни - рубашка в клетку и черные брюки. В стори красотка намекнула, что собирается в путешествие.

"Что-то я засиделась дома. Куда поехать? Есть несколько выходных и начинаем работать", - написала Александра Зарицкая.

А позже звезда опубликовала сторис, и пожелав всем доброго утра, предложила угадать в какой она стране.

Певица показала вид с балкона.

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