Александра Зарицкая в прошлом году удивила внешностью, сообщает Politeka.net. Долгое время звезда весила примерно 80 килограммов, хотя признавалась, что не считает свою внешность идеальной.
Перед проектом "Танці з зірками" певица скинула 12 килограммов, а затем и все 20. По словам артистки, ей нравится ее внешность сейчас больше.
Примечательно, что Александра Зарицкая на сцене старается запомниться яркими образами. Ее сценические наряды идеально подобраны и не могут оставить равнодушным.
Однако в новых сторис певица решила показать, как выглядит в обычной жизни - рубашка в клетку и черные брюки. В стори красотка намекнула, что собирается в путешествие.
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"Что-то я засиделась дома. Куда поехать? Есть несколько выходных и начинаем работать", - написала Александра Зарицкая.
А позже звезда опубликовала сторис, и пожелав всем доброго утра, предложила угадать в какой она стране.
Певица показала вид с балкона.
Напомним, Зарицкая из KAZKA показала свой скромный отдых в новогодней атмосфере
А еще Politeka писала, что у солистки KAZKA Зарицкой новые отношения
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