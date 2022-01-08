Жена известного украинского певца Виктора Павлика показала, как успокаивает маленького сына в путешествии вдали от дома.

Как пишет Politeka.net, блогерша Екатерина Репяхова поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами. Сейчас они с Виктором Павликом и их шестимесячным сыном Мишей отдыхают в Карпатах. Там семейство встретило сначала Новый год, а затем и Рождество.

По случаю второго праздника Репяхова решила поделиться кадрами, на которых показала свою вечернюю прогулку с сыном. Девушка вышла с коляской во двор отеля, в котором они остановились. По случаю праздников в нем стояла наряженная елка, а также вертеп, украшенный огоньками.

Репяхова прогуливалась с сыном в коляске по заснеженному двору.

«С Рождеством от нас с Мишей», - подписала кадры девушка.

Позже она пояснила, что вышла на прогулку вечером, чтобы ее сын поспал перед концертом.

«Вышли на прогулку, чтобы Мишенька поспал до концерта и у него были силы», - рассказала девушка.

Она добавила, что атмосфера праздника вокруг была сказочной.

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