Как передает Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Репяхова, которая перед Новым годом сильно поссорилась со своим звездным мужем и даже не была уверена в их совместном будущем, опубликовала рождественские кадры. На фото семейство позировало в полном составе возле праздничной елки.

«Мира, добра, взаимопонимания в наших домах. И всем нам мирного неба над головой. С праздником, моя инста-семья», - подписала фото Репяхова.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень красивая фотография», «Какие нежные и добрые фото», «С праздником. Такая красивая семья», «Очень красивая яркая светлая семья! Очень приятно смотреть на вас», «Очень красивая пара», «С праздником! Вы прекрасна!», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Екатерина Репяхова является четвертой женой артиста. В прошлом году она родила ему сына Михаила.

Напомним, что Репяхова жестко ответила на претензии о разнице в росте с мужем: "Ужас ужасный".

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