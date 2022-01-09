Как сообщает Politeka.net, жена известного хореографа Влада Ямы Лилиана после отдыха с мужем и сыном в мексиканском Тулуме, показала кадры из американского Майами. В своих Instagram-сторис красотка показала кадр, на котором видно, что звездное семейство Ям в Америке встретило еще одних украинских селебрити – Монатика с его женой Ириной.
Снимок сделал Дмитрий, они с женой, Владом и Лилианой позируют на жарком пляже Майами, все веселые и мило улыбаются. Как видно, Ирина здорово загорела за последнее время, она в интересном купальнике стоит рядом с Владом.
"Вот так встреча. Зажигать, а на не прожигать", - подписала сторис Лилиана Яма.
Отметим, что Дмитрий Монатик сейчас гастролирует по Америке и взял с собой жену. Ирина часто показывает в соцсети кадры, как проводит время в Майами с мужем и без него.
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Напомним, Жена Влада Ямы примерила смелый наряд из веревочек: "Тулумский стиль".
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