Жена хореографа Влада Ямы Лилиана показала в сети, как они встретились с Монатиком и его семьей в Майами, и вместе отдыхали.

Как сообщает Politeka.net, жена известного хореографа Влада Ямы Лилиана после отдыха с мужем и сыном в мексиканском Тулуме, показала кадры из американского Майами. В своих Instagram-сторис красотка показала кадр, на котором видно, что звездное семейство Ям в Америке встретило еще одних украинских селебрити – Монатика с его женой Ириной.

Снимок сделал Дмитрий, они с женой, Владом и Лилианой позируют на жарком пляже Майами, все веселые и мило улыбаются. Как видно, Ирина здорово загорела за последнее время, она в интересном купальнике стоит рядом с Владом.

"Вот так встреча. Зажигать, а на не прожигать", - подписала сторис Лилиана Яма.

Отметим, что Дмитрий Монатик сейчас гастролирует по Америке и взял с собой жену. Ирина часто показывает в соцсети кадры, как проводит время в Майами с мужем и без него.

Напомним, Жена Влада Ямы примерила смелый наряд из веревочек: "Тулумский стиль".

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