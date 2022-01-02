Певица Светлана Лобода, которая является популярной певицей, показала, как зажгла на новогоднем огоньке, примерив наряд в стиле диско.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода является успешной певицей из Украины. Звезда продолжает творить, а также ведет социальные сети, где радует фолловеров многим интересным.

На новых кадрах Светлана танцевала в блестящем наряде и с черными волосами. Верхняя часть образа была довольно короткой, поэтому можно легко оценить пресс Лободы. Артистка впечатляла движениями на видео.

"Пожалуй , это был один из Лучших огоньков ) вы согласны? понра?", - написала Лобода.

Алан Бадоев прокомментировал видео: "Миа кара, ты прекрасна".

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Сильно, модно и молодежно", "Шикарно", "Очень красиво и классно. Исполнение просто вау", "Это было шедеврально! Теперь просто невозможно остановиться слушать студийку", "А талия. Не то что у меня после оливье".

Напомним, Лобода сменила блонд на темный цвет волос и покрасовалась накачанным прессом

А еще Politeka сообщала, что Лобода с "новой" внешностью рассказала о своих достижениях в России

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