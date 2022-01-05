Известная певица Светлана Лобода показала своих дочерей, Еву и Тильду, на видео - на днях звезда устроила с девочками новогоднюю фотосессию.

Светлана Лобода - популярная исполнительница, а также мама двоих дочерей, Евы и Тильды, сообщает Politeka.net. Артистка родила первую дочь, Евангелину, от хореографа Андрея Царя в 2011 году. А в 2018-м году она стала мамой Тильды, имя отца девочки Светлана Лобода скрывает. Однако ходят слухи, что звезда родила от лидера группы "Rammstein" Тилля Линдеманна.

Примечательно, что долгое время звезда скрывала лицо Евы, а сейчас не показывает Тильду. Взглянуть на малышку можно лишь со спины. На днях певица опубликовала новогодние фото с дочками, а в этот раз решила показать, что происходило за кадром. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Тильда целовала маму и сестричку, а те улыбались.

Видео быстро собрало более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Любимая семейка", "Светлана, я знаю кто вас затмил😂", "Длинноволосая маленькая нежная девочка и неземная любовь❤️❤️❤️ дай Бог счастья🕊 !!!", "Хорошенькая снежинка, всё кружится и кружится, а, может, это Принцесса Вьюжинка ❄️", "Моя сладкая конфетка🤍🤍🤍", "Ой, какая Тилля милая, какие у малышки волосики густые и красивые!".

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