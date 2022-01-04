Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует фанатов яркими фото и видео из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети результаты праздничной новогодней фотосессии с подросшими дочками – Евангелиной и Тильдой.

На снимках девичье семейство запечатлено в красивой локации с елкой и новогодней атрибутикой. Перед камерой Светлана позирует в темном блестящем платье, которое подчеркнуло фигуру. Можно заметить, что у звезды новая стрижка – ее волосы стали более короткие и прямые, а на лице яркий макияж. Рядом с ней видно дочек-красоток, которые заметно подросли. Особенно вытянулась Евангелина, которая позирует в нарядном пышном платье и ботинках на каблуках.

В подписи к фото Лобода написала: "Мои любимые девочки всегда со мной. С любовью к наступившему 22". Поклонники тут же принялись комментировать снимки звезды: "Ева просто потрясающая. Здоровья вашим деткам", "Ева так выросла, уже на каблуках", "С Новым годом, с новым счастьем! Будьте здоровы, и здоровья вашим девочкам", "Красавицы наши!", "С Новым годом, вас и ваших девочек", "Ева какая выросла! На каблуках уже! Ну ничего себе!".

Напомним, Лобода с черными волосами впечатлила перевоплощением на Новый год, Бадоев оценил: "Миа кара...".

Как сообщала Politeka, Лобода после концерта стерла помаду и озадачила необычно "раздутыми" губами: кадры.

Также Politeka писала, что Лобода забыла о приличиях, извалявшись в снегу и не прикрывшись: "Так долго ждала этой ночи!".