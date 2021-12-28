Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук привыкла посещать разные важные мероприятия, где блистает в модных нарядах с неизменным акцентом на свои формы. Нередко артистка появляется на шоу "Квартала", показывая разные выступления коллег.

В этот раз Саливанчук восхитилась талантами Юрия Ткача, Евгения Кошевого и других артистов, ведь они не просто выступали для фанатов с привычными юмористичными сценками. Они пели разные песни, а зал им дружно подпевал и аплодировал в ночном клубе.

«Батарейка», «Мое сердце Остановилось» и несколько других композиций сорвали больше всего оваций. Сама Анна не удержалась и принялась петь с артистами вместе по другую сторону от сцены и показала свой образ.

Ранее актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала, как выглядит вблизи. Стоит отметить, что актриса позирует на фото в платье белого цвета, которое приспустила, чтобы показать свои плечи. Под фото Анна Саливанчук дала совет, как принять себя.

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