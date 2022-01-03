Звезда "Квартал 95" Елена Кравец на сцене выдала все, что знает о своем коллеге Евгении Кошевом, чтобы рассмешить публику - кадры уже в Сети.

Звезды "Квартал 95" Елена Кравец и Евгений Кошевой работают вместе уже много лет, пишет Politeka.net. Они часто выступают в паре, и их тандем нравится зрителям.

В этот раз артисты в образах появились на сцене "Вечернего Квартала". Елена Кравец выступила в образе "Водочки", а Евгений Кошевой сыграл бросившего пить человека. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Водочка" стала выдавать секреты героя Евгения Кошевого, о том, как он ее первый раз попробовал, а потом продолжила его уговаривать выпить.

"Мы с тобой познакомились, когда тебе 16 лет было... Ты же со мной более общительным стал, ведь если бы не я, ты бы с телевизором так и не заговорил... Женечка, ты еще помнишь, говорил, что я лучшее обезболивающее, и после этого мы открытый перелом твоей ступни собачей слюной лечили", - заявила Елена Кравец в образе.

В это время зал взрывался хохотом.

"Новый год без алкоголя😅🥂", - написали авторы поста.

Публикация быстро собрала более 2000 просмотров и немного комментариев:

"Супер", "Это было просто 💥💥💥. Как же ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

Напомним, что Кравец, Кошевой и Ткач устроили веселье, не дожидаясь 31 декабря

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