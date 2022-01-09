Победитель второго сезона шоу «Холостячка» Андрей Задворный рассказал о том, не какой должна быть девушка, в которую он будет влюблен, а о самой любви.

Как пишет Politeka.net, украинский предприниматель Андрей Задворный стал победителем на «Холостячке», впрочем, он быстро разорвал отношение с главной героиней шоу Златой Огневич. и резко высмеял слезы артистки в Инстаграм после пост-шоу. Сейчас он активно польузется своей популярностью и всячески привлекает внимание к себе.

В этот раз Задворный решил высказаться не о качествах, которыми должна обладать девушка, в которую он бы мог влюбиться, а о самой любви:

«Влюбленность – это химия, влечение состояние прекрасное, но не конструктивное. На этом этапе важно не растворяться, а сохранить по-максимуму трезвый ум, чтобы понимать, насколько подходящий человек сейчас рядом.

Нужно это для того, чтобы после того, как гормоны улягутся, не осталась пустота, а появилась основа для любви».

Ранее Задворный признался, что с годами его жизнь стала более осознанной и интересной. По словам предпринимателя, он обратил внимание на то, что стал больше времени уделять тому, что ему действительно нравится.

«Я научился не быть там, где мне не нравится, не проводить время с теми, кто мне не близок, «потому что надо». Мне кажется, именно в этом свобода. Свобода быть собой», - рассказал Задворный.

Напомним, Огневич после разрыва с победителем "Холостячки" рассказала о своем состоянии.

Как сообщала Politeka, Задворный ответил, есть ли у него девушка после разрыва с Огневич.

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" после разрыва с Огневич, показал, где и с кем наслаждается жизнью.