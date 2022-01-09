Как пишет Politeka.net, украинский предприниматель Андрей Задворный стал победителем на «Холостячке», впрочем, он быстро разорвал отношение с главной героиней шоу Златой Огневич. и резко высмеял слезы артистки в Инстаграм после пост-шоу. Сейчас он активно польузется своей популярностью и всячески привлекает внимание к себе.
В этот раз Задворный решил высказаться не о качествах, которыми должна обладать девушка, в которую он бы мог влюбиться, а о самой любви:
«Влюбленность – это химия, влечение состояние прекрасное, но не конструктивное. На этом этапе важно не растворяться, а сохранить по-максимуму трезвый ум, чтобы понимать, насколько подходящий человек сейчас рядом.
Нужно это для того, чтобы после того, как гормоны улягутся, не осталась пустота, а появилась основа для любви».
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Ранее Задворный признался, что с годами его жизнь стала более осознанной и интересной. По словам предпринимателя, он обратил внимание на то, что стал больше времени уделять тому, что ему действительно нравится.
«Я научился не быть там, где мне не нравится, не проводить время с теми, кто мне не близок, «потому что надо». Мне кажется, именно в этом свобода. Свобода быть собой», - рассказал Задворный.
Напомним, Огневич после разрыва с победителем "Холостячки" рассказала о своем состоянии.
Как сообщала Politeka, Задворный ответил, есть ли у него девушка после разрыва с Огневич.
Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" после разрыва с Огневич, показал, где и с кем наслаждается жизнью.