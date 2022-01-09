Хореограф и танцор Евгений Кот, который после победы на "Танцях з зірками" стал судьей "Україна має талант" рассказал в интервью о том, в каких отношениях он был с Мишиной.

Хореограф и танцор Евгений Кот, который с партнершей по танцевальному шоу Украины "Танці з зірками" Ксенией Мишиной победил на проекте, не раз получал вопросы о своей связи с актрисой. Мужчине с ней приписывали роман.

Маша Ефросинина спросила у супруги Евгения, не ревнует ли она его, ведь он сейчас стал большой звездой. В интервью пара рассказала много личного, поэтому данный вопрос интересовал многих поклонников хореографа. У мужчины были звездные партнеры по танцам, двусмысленные моменты и флирт.

«Никогда не ревновала. Понимаете, он сделал наши отношения настолько нежными, настолько чувственными дома, что каждый раз, когда он возвращается домой, я ощущаю это каждую маленькую эмоцию, которая есть между нами. Каждый раз говорили о Наде Дорофеевой, о Ксении Мишиной, но нет. Ничего нет».

Напомним, Евгений Кот несколько раз участвовал в "Танцях з зірками". Хореографу давали в партнеры певиц Надю Дорофееву, Мишель Андраде и актрису Ксению Мишину.

Победить удалось только с последней и вместе с ней Евгений стали судьями проекта "Україна має талант", который вернулся на экраны украинцев. Третьим судьей стал телеведущий Сергей Притула. Евгений кроме учавствий в проектах на ТВ ведет и Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

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