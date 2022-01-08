Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом, который участвовал в шоу "Танці з зірками" вместе с актрисой Ксенией Мишиной. Тогда пара вместе победила, а их общение на паркете и тренировках подогрело сплетни о том, что у них на самом деле был роман.
Неавно в интервью Евгений Кот решил прояснить ситуацию насчет того, был ли у него роман с Мишиной. Такие вопросы возникли у многих после того, как мужчина стал судьей в шоу талантов, вновь пересекшись на площадке с Мишиной.
По этому поводу в интервью Маша Ефросинина спросила у Евгения, что же было у него с Ксенией и почему сплетни не утихают до сих пор.
«Я сразу пришел к жене и сказал обо всем, с кем буду танцевать, как это будет. Ксения очень красива. У нас может быть с ней роман, все будут думать именно так. Эту тему не оставят просто так. Кое-что у нас было».
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Эллерт после разрыва с Мишиной напугал украинцев постаревшим видом: "Саня, тебе..."
Жена "Холостяка" Добрынина вызвала ажиотаж семейными фото с ребенком: "Сынок похож на..."
"Тебя уже нет": ушел из жизни 35-летний доброволец, который боролся за Луганский аэропорт
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
Также мужчина высказался об этом подбробнее:
«Когда мы с Ксюшей познакомились, после первой встречи, я тоже пришел к Наталье (жене) и честно говорю:это химия, как рома. Мы же целовались с Мишиной прямо на паркете!» — рассказал Кот.
Также признается, как участие в танцевальном проекте с Ксенией Мишиной повлияло на личную жизнь с женой и почему теперь они не могут стать родителями.
Ранее сообщалось, Притула, Кот и Мишина прервали выступление самоуверенного участника "Україна має талант": "Вы нас кинули"
Также, судья "Україна має талант" Женя Кот удивил кадрами с красоткой-женой: "Почему девушка такая грустная..."
Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Кот поразил кадрами и признанием после финала: "Жалею только..."