Евгений Кот, который был партнером Ксении Мишиной на танцевальном проекте, а также вместе с ней стал судьями на шоу талантов, решил высказаться об их общении.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом, который участвовал в шоу "Танці з зірками" вместе с актрисой Ксенией Мишиной. Тогда пара вместе победила, а их общение на паркете и тренировках подогрело сплетни о том, что у них на самом деле был роман.

Неавно в интервью Евгений Кот решил прояснить ситуацию насчет того, был ли у него роман с Мишиной. Такие вопросы возникли у многих после того, как мужчина стал судьей в шоу талантов, вновь пересекшись на площадке с Мишиной.

По этому поводу в интервью Маша Ефросинина спросила у Евгения, что же было у него с Ксенией и почему сплетни не утихают до сих пор.

«Я сразу пришел к жене и сказал обо всем, с кем буду танцевать, как это будет. Ксения очень красива. У нас может быть с ней роман, все будут думать именно так. Эту тему не оставят просто так. Кое-что у нас было».

Также мужчина высказался об этом подбробнее:

«Когда мы с Ксюшей познакомились, после первой встречи, я тоже пришел к Наталье (жене) и честно говорю:это химия, как рома. Мы же целовались с Мишиной прямо на паркете!» — рассказал Кот.

Также признается, как участие в танцевальном проекте с Ксенией Мишиной повлияло на личную жизнь с женой и почему теперь они не могут стать родителями.

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