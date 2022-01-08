Телеведущая Катя Осадчая, которая жената на Юрие Горбунове, показала, как провела время в новогоднюю ночь со звездным супругом.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей. Звезда замужем за Юрием Горбуновым, которому успела родить двоих детей. Юрий, как и Катя, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео Катя была в простой одежде, а потом позировала в зеленом платье и шапочке. Звезда показала, как провела время на концерте с Юрием Горбуновым, а потом смотрела салюты. В конце муж подарил звезде новогодний подарок.

"Новогодняя ночь 2022. Весело и громко", - написала Катя.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Чья эта сумка? Прекрасно", "Красивая, поздравляю с Рождеством", "Какая вы красивая", "Красиво, кто дизайнер", "Невероятно красивая пара".

Напомним, Осадчая вышла в свет в платье-вышиванке от известного дизайнера и получила комплименты

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