Як пише Politeka.net, блогерша Катерина Репяхова поділилася в своєму Instagram новими кадрами. Зараз вони з Віктором Павликом і їх шестимісячним сином Мішею відпочивають у Карпатах. Там сімейство зустріло спочатку Новий рік, а потім і Різдво.
З нагоди другого свята Репяхова вирішила поділитися кадрами, на яких показала свою вечірню прогулянку з сином. Дівчина вийшла з коляскою у двір готелю, в якому вони зупинилися. З нагоди свят у ньому стояла вбрана ялинка, а також вертеп, прикрашений вогниками.
Репяхова прогулювалася з сином в колясці по засніженому двору.
"З Різдвом від нас з Мішею", - підписала кадри дівчина.
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Пізніше вона пояснила, що вийшла на прогулянку ввечері, щоб її син поспав перед концертом.
"Вийшли на прогулянку, щоб Мішенька поспав до концерту і у нього були сили", - розповіла дівчина.
Вона додала, що атмосфера свята навколо була казковою.
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