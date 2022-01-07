Як повідомляє Politeka.net, Катерина Репяхова з маленьким сином Мішею відпочиває в Буковелі, поки її чоловік працює на святкових корпоративах. У себе в Instagram дівчина показала, як зустріла Віктора Павлика після нетривалої розлуки.
Катерина Репяхова не змогла стримати емоцій, коли йшла до чоловіка – вона посміхалася і готова була розплакатися від щастя. Зустріч дівчина записала на відео і поділилася з шанувальниками.
"Чоловік приїхав", - зазначила задоволена Репяхова і помчала назустріч коханому.
"Здрастуй, буся! Буся, моя маленька. Знімає вона, знімає",-пожартував Віктор Павлік над дружиною-блогером.
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Варто відзначити, що зустріч подружжя виглядала дуже мило і ніжно. При цьому зовсім недавно дівчина розповідала своїм підписникам про кризу в їхніх стосунках. Вона публікувала відео зі сльозами і говорила, що не впевнена, чи вдасться їм зберегти відносини.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова розповіла про труднощі з маленьким сином: "жахливо".
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