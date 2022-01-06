Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец и как его называют "повелитель волчиц" Олег Винник опубликовал на своей странице в Instagram очаровательное фото и поздравил поклонников с Рождеством.
На новой фотографии Олег запечатлен в красивой праздничной локации с мерцающими огоньками. Перед камерой он появился в нарядном образе сером костюме интересного кроя с темной рубашкой и очаровательной улыбкой на лице.
В подписи к фотографии Винник оставил теплое рождественское поздравление своим "волчицам": "С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполняет жизнь теплом и радостью и согревает любовью ваши сердца".
Поклонники тут же принялись поздравлять кумира в ответ: "С Рождеством, всего вам самого наилучшего", "Спасибо! И вас с Рождеством!", "С праздником вас! Очень сильно люблю вас", "Счастливого Рождества!", "Пусть Вам всегда светит путеводная звезда. Вы талант, который очень ценен в наше время", "Спасибо! Фото невероятное!".
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