Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной отечественной телеведущей и звездой телеканала "Новый канал". Артистка настолько популярна, что за ней следят миллионы украинцев в социальной сети Инстаграм. Даже Ким Кардашьян отметила, что украинская телеведущая "удивительная". Поэтому Никитюк активно продолжает заниматься блогом и веселить украинцев.
На новых кадрах Леся показала, как колядует с мамой Екатериной. Она сидела на кресле и держала баян, на котором играла, пока Никитюк за кадром пела.
"Мы уже колядуем. Карта Приват...", - написала Леся и опубликовала данные карты.
"На еще одном сторис Никитюк уже снимала себя на крупном плане. Звезда продолжала петь, веселя украинцев.
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"Всех с праздником", - добавила Никитюк на сторис в Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь там нет подобных функций.
Напомним, Никитюк показала, как скрашивает свое одиночество на популярном курорте
А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк в деталях показала свою безбедную жизнь, устрицы и шикарные апартаменты
Также Politeka писала, что Никитюк показала, как нужно расслабляться после новогодних застолий