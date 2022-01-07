Телеведущая Леся Никитюк показала свою маму, с которой решила заколядовать для украинцев.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной отечественной телеведущей и звездой телеканала "Новый канал". Артистка настолько популярна, что за ней следят миллионы украинцев в социальной сети Инстаграм. Даже Ким Кардашьян отметила, что украинская телеведущая "удивительная". Поэтому Никитюк активно продолжает заниматься блогом и веселить украинцев.

На новых кадрах Леся показала, как колядует с мамой Екатериной. Она сидела на кресле и держала баян, на котором играла, пока Никитюк за кадром пела.

"Мы уже колядуем. Карта Приват...", - написала Леся и опубликовала данные карты.

"На еще одном сторис Никитюк уже снимала себя на крупном плане. Звезда продолжала петь, веселя украинцев.

"Всех с праздником", - добавила Никитюк на сторис в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь там нет подобных функций.

Напомним, Никитюк показала, как скрашивает свое одиночество на популярном курорте

А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк в деталях показала свою безбедную жизнь, устрицы и шикарные апартаменты

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как нужно расслабляться после новогодних застолий



