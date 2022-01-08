Солистка группы KAZKA и экс-участница проекта «Танцы со звездами», певица Александра Зарицкая, удивила необычным кольцом на свежих фото.

Как сообщает Politeka.net, Александра Зарицкая проводит спокойный размеренный отпуск в Грузии, откуда делится с поклонниками яркими фотографиями. Девушка гуляет по городу и наслаждается прекрасными видами старинного города.

На свежих фото Зарицкая засветила внушительное кольцо на безымянном пальце, которое не могло остаться без внимания. Как известно, после танцевального шоу ей приписывают роман с ее партнером Юрием Мешковым.

«Tbilisi, day 2. Напишите что-нибудь приятное, а я вам», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и комплиментов.

«Прекрасна! И в таком весе тоже – органично», «Мира и добра вам в этот светлый день», «Красоточка», «Я тебя упустил», «Такие колоритные и яркие фото. Саша вы очень красивая девушка, восхищаюсь вами и вашим творчеством», «Модная в кепке», «Вам идет Тбилиси», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Зарицкая впечатлила внешностью в обычной жизни: "Засиделась дома".

А еще Politeka писала, что Зарицкая побаловала поклонников сладкой клубникой: "Аж слюнки потекли".

Также Politeka рассказывала, что Зарицкая продемонстрировала, чем занимается в Грузии: «С самого утра…».