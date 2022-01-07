Відома співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA і екс-учасниця проекту "Танці з зірками", похвалилася відпочинком за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Олександра Зарицька опублікувала серію сторіс, розповівши, чим займається в Тбілісі.

"Звідусіль з самого ранку чути чоловічий церковний спів. Я вирушила на пошуки", - підписала фото Зарицька.

Пізніше вона розповіла шанувальникам, що не встигла подивитися, як співають грузинські чоловіки. Їй сказали приходити в неділю, тому співачка налаштувалася все-таки потрапити до церкви. Також вона похвалилася своєю прогулянкою по Тбілісі. Незважаючи на прохолодну погоду артистка вирішила насолодитися панорамними видами.

"Ну що за неймовірне місто", - вразилася Зарицька.

Варто відзначити, що весь різдвяний день артистка присвятила прогулянкам – вона показувала головні вулиці старовинного міста, а також насолоджувалася його архітектурою.

Додамо, що під час "Танців з зірками" Зарицькій вдалося скинути 20 зайвих кілограм.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька похвалилася тихим відпочинком: "Як вам пасує ця фігура".

Як повідомляла Politeka, Зарицька вразила зовнішністю у звичайному житті:"засиділася вдома".

Також Politeka писала, що Зарицька підкорила стильним виглядом: "Лук просто нереальний".