Виконавиця поділилася в Instagram серією фотографій, на яких показала фрагменти зі своєї подорожі, передає Politeka.net.
Напередодні Зарицька прилетіла в Тбілісі. Судячи з її сторінки в соцмережі, це не робоча поїздка. На нових фото можна побачити, що співачка просто гуляє по місту, насолоджуючись окремими моментами знайомства з ним.
Так, на кількох знімках Зарицька позувала поруч з баром під назвою «Лоліта» з червоною неоновою вивіскою. На ній була тепла куртка і джинсова кепка. У такому вбранні співачку можна побачити не часто, адже Зарицька любить ефектні наряди і яскравий макіяж.
На інших фото співачка показала місцеву фруктову лавку. На одному зі знімків співачка позувала з полуницею.
"Tbilisi, day 2. Напишіть щось приємне, а я вам", - підписала кадри Зарицька.
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Українці тут же відгукнулися на її заклик.
"Миру і добра вам в цей світлий день", "модна в кепці", "Кепка бомба! А володарка кепки само собою вогонь", "такі колоритні і яскраві фото. Саша ви дуже красива дівчина, захоплююся вами і вашою творчістю. Потрібно мати в серці багато любові, щоб помічати таку красу навколо і відчувати її в собі", "Полуниця, аж потекли слинки", - пишуть люди.
Відзначимо, що раніше Зарицька схудла на 20 кілограмів під час участі в проекті «Танці з зірками».
Нагадаємо, схудла на 20 кілограмів Зарицька з KAZKA показала, чим займається в Грузії.
Як повідомляла Politeka, схудла на 20 кілограмів Зарицька змогла здивувати зовнішністю в звичайному житті.
Також Politeka писала, що схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA підкорила видом в стильному образі.