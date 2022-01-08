Виконавиця поділилася в Instagram серією фотографій, на яких показала фрагменти зі своєї подорожі, передає Politeka.net.

Напередодні Зарицька прилетіла в Тбілісі. Судячи з її сторінки в соцмережі, це не робоча поїздка. На нових фото можна побачити, що співачка просто гуляє по місту, насолоджуючись окремими моментами знайомства з ним.

Так, на кількох знімках Зарицька позувала поруч з баром під назвою «Лоліта» з червоною неоновою вивіскою. На ній була тепла куртка і джинсова кепка. У такому вбранні співачку можна побачити не часто, адже Зарицька любить ефектні наряди і яскравий макіяж.

На інших фото співачка показала місцеву фруктову лавку. На одному зі знімків співачка позувала з полуницею.

"Tbilisi, day 2. Напишіть щось приємне, а я вам", - підписала кадри Зарицька.

Українці тут же відгукнулися на її заклик.

"Миру і добра вам в цей світлий день", "модна в кепці", "Кепка бомба! А володарка кепки само собою вогонь", "такі колоритні і яскраві фото. Саша ви дуже красива дівчина, захоплююся вами і вашою творчістю. Потрібно мати в серці багато любові, щоб помічати таку красу навколо і відчувати її в собі", "Полуниця, аж потекли слинки", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Зарицька схудла на 20 кілограмів під час участі в проекті «Танці з зірками».

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