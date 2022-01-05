Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка перемогла в 10 сезоні реаліті-шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, розговорилася із шанувальниками про особисте життя.

Як повідомляє Politeka.net, відома гімнастка Даша Ульянова, яка перемогла в 10 сезоні реаліті-шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, на початку 2021 року зізналася шанувальникам, що розірвала стосунки з чоловіком, який був на 20 років за неї старшим, і тепер її серце вільне.

В Instagram дівчина часто відповідає на питання фанатів про особисте життя. Так, цього разу Ульянова вирішила відповісти на декілька запитань.

На питання про те, коли вона збирається заміж, переможниця "Холостяка" відповіла, що стосовно особистого життя нічого не планує.

Також дівчина зазначила, що нормально ставиться до того, якщо в хлопця немає багато грошей на подорожі.

"Як показує практика - нормально) я так два роки по парках ходила)", - розповіла Даша.

Окрім цього, дівчина відповіла, що не зустрічатиметься з одруженим чоловіком, бо це "шлях в нікуди" та переконана, що любов не зможе все перемогти.

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