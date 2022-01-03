Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проєкті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися. Варто відзначити, що зараз Даша Ульянова проявила себе як телеведуча на одному з каналів.
Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Даша Ульянова активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. На кадрах Ульянова заговорила про знайомства в Інтернеті та розповіла, з ким провела Новий Рік.
"Весело в компанії друзів", - розкрила Даша Ульянова.
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Також, Даша Ульянова розповіла, що у неї не було досвіду знайомств в Інтернеті.
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