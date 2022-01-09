Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым отдыхают за границей, пара в этой стране не впервые, они соблазнились на поездку за океан по наитию друзей.

Как сообщает Politeka.net, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым отправилась в отпуск в США.

"Место невероятное. Дети рядом. Что может быть лучше?" - подписала кадры Екатерина Кухар.

На зимние каникулы супружеская чета танцовщиков поехала в США. Они побывали в Вашингтоне, где уже нападало много снега и царит настоящая рождественская сказка. А также поехали к южной части США, где растут пальмы и можно увидеть белый тропический песок.

Родители Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым с детьми позировали на фоне заманчивых пейзажей. Идеальным фоном для семейных кадров стали океан, пляж и зеленая растительность в лучах солнца.

Стоит отметить, что звездная пара прима-балерины и премьера Национальной оперы Украины воспитывают двоих детей: сына Катерины от первого брака Тимура, и общую дочь Настю. Александр воспитывает Тимура как родного сына.

Напомним, Екатерина Кухар в "золотом" платье и с закинутой ногой эффектно поздравила украинцев.

Как Politeka сообщала, что Екатерина Кухар похвасталась красивыми презентами от Каменских и Саниной, что дарят звезды.

Также Politeka писала, что Кухар рядом со Стояновым раззадорила ведущую «Танців з зірками» Онуфрийчук.