Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая возглавила Киевский государственный хореографический колледж, опубликовала в своем Instagram яркое праздничное фото и поздравила украинцев с Рождеством.

На снимке Катя запечатлена в просторной комнате с сияющей елкой и новогодним декором. Перед камерой она появилась в элегантном золотистом платье, которое красиво легло по фигуре и подчеркнуло стройность. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Кухар поздравила фанатов с Рождеством: "Поздравляю со Святым Вечером и Рождеством! Желаю самых родных всегда рядом! Пусть сердце будет наполнено благодарностью, любовью, благодатью и мечтами, которые обязательно сбудутся! Пусть год станет для каждого из вас особенным, невероятным, чувственным и незабываемым! Будет наполнен семейным уютом, а ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод. И, конечно же, вкусной кутьи".

Напомним, Екатерина Кухар похвасталась красивыми презентами от Каменских и Саниной, что дарят звезды: "Нашла под елкой".

Как сообщала Politeka, Кухар рассказала, как потеряла багаж в самолете, и едва не сорвала выступление: "Впервые в жизни я…".

Также Politeka писала, что Кухар засветила новых членов семьи, которых полюбила с первого взгляда: "Кажется я стала...".