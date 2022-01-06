Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая возглавила Киевский государственный хореографический колледж, опубликовала в своем Instagram яркое праздничное фото и поздравила украинцев с Рождеством.
На снимке Катя запечатлена в просторной комнате с сияющей елкой и новогодним декором. Перед камерой она появилась в элегантном золотистом платье, которое красиво легло по фигуре и подчеркнуло стройность. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Кухар поздравила фанатов с Рождеством: "Поздравляю со Святым Вечером и Рождеством! Желаю самых родных всегда рядом! Пусть сердце будет наполнено благодарностью, любовью, благодатью и мечтами, которые обязательно сбудутся! Пусть год станет для каждого из вас особенным, невероятным, чувственным и незабываемым! Будет наполнен семейным уютом, а ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод. И, конечно же, вкусной кутьи".
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