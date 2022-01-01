Александр Эллерт отправился на отдых в компании близких, причем он решил особо не рассказывать о том, как проходила его праздничная ночь.

ак пишет Politeka.net, в сторис в своем Instgram 33-летний украинский юморист, автор и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт после расставания с Ксенией Мишиной прекратил рассказывать о личной жизни и теперь спокойно демонстрирует будни холостяка. В этот раз он показал, как и с кем провел Новый год.

«Всё, подъем… а то вы там такого поназагадывали😳» - пишет мужчина под кадром. На снимке мужчина позировал с двумя бутылками минералки, одну из которых пытался отдать своему другу. Вместе с ним и своей дочерью он отправился на горнолыжный курорт.

«Вот блин! Разбудил!😢» - пишет его друг Андрей Рыбак.

Поклонники поддержали:

«Саша! С новым годом! Пусть он будет для вас счастливым!😍; С новым годом💓; С Новым годом! Желаю удачи везения любви. Крепкого здоровья благополучия и успехов во всем. 😍; С новым годом! Верим, все, что загадали - сбудется!; Желаю больше рекламных контрактов Erikii в новом году!😊; Поназагадывали❤️ это слово пока наберешь😂😂Саша, с Новым годом тебя😍; Саша, легкости во всем в Новом году!!; mood на 1 января: лучшая еда - это вода😂😳».

Также ранее Эллерт рассказал поклонникам, что он приехал в город Днепр и встретился со своим давним другом.

"Приехал наконец в Днепр. Точнее я наконец-то приехал к Вите в корейское заведение. И, ребята, вино из каштана! Слышали о таком? А вы пили когда-нибудь каштан?",- спросил Эллерт у поклонников.

Ранее Politeka писала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".

Напомним, что экс-кавалер Мишиной Эллерт похвастался своей работой: танцующие женщины и барная стойка.

А еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина решила рассказать о секретах, о которых нельзя молчать: "На самом деле...".