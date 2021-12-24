Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт і Андрій Рибак стали друзями після проекту незважаючи на те, що билися за серце головної героїні шоу "Холостячка". Андрій у себе на сторінці в Instagram вирішив показати, в якій фотосесії разом з другом взяв участь.

На фото рибалка і Еллерт були з крилами ангелів і в светрах. В руках зірки тримали луки і стріли.

"Не відпускають нас романтичні реаліті!

Правда тепер ми їх коментуємо, а не беремо участь! А це навіть веселіше! Скоро прем'єра. Будете дивитися", - написав Рибак під фото.

Еллерт відразу прокоментував фото:"няшні звичайно, аж нудотно)"

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Звичайно вогонь", " які ви Класні. Чекаємо", " буде цікаво. Це точно. Чекаємо", "які купідончікі", "так, будемо, чекаємо", "звичайно будемо дивитися, такі красень"

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