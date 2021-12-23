Як повідомляє Politeka.net, 35-річний Олександр Еллерт є затребуваним ведучим. Після участі в "Холостячці" його аудиторія в Instagram зросла майже до 350 тис. осіб.
У себе в Instagram зірка соцмереж регулярно ділиться кадрами з заходів, які проводить. Цього разу він показав нічний клуб, засвітивши танцюючих жінок і барну стійку. Еллерт пройшовся по всьому закладу, вразивши шанувальників розмахом вечірки. У залі танцювали одягнені в перуки і блискучі костюми дівчини, а по всьому клубу працювала світломузика.
Зазначимо, що нещодавно Олександр Еллерт остаточно розійшовся з Ксенією Мішиною. Парочка кілька разів сходилася і розходилася, але в підсумку в їх відносинах була поставлена крапка. При цьому відносини зірок протрималися досить довго. Шанувальники дуже переживали через їх розставання.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
У лісі помітили незвичайну дірку, фото стало сенсацією в мережі: немов портал в інший світ
Елітна квартира Анни Трінчер з нареченим обросла сміттєвими купами і мотлохом: "Проблема"
Гранд-фінал шоу "Маска", Данилко і Каменських не стримали криків, побачивши, хто переміг: "Неймовірно!"
Союз "Холостяка" Добриніна з Дашею Квітковою опинився на межі розпаду, подробиці: "Збирала речі і йшла"
Нагадаємо, що Еллерт показав, як готується до новорічних свят: "що дарувати будете?".
Як повідомляла Politeka, друг Еллерта Рибак злився в ніжному поцілунку з ефектною брюнеткою.
Також Politeka писала, що Еллерт показав, як проводить час з донькою: "Спец з вибору їжі".