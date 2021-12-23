Відомий комік, переможець "Холостячки" і екс-коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, в яких умовах йому доводиться працювати.

Як повідомляє Politeka.net, 35-річний Олександр Еллерт є затребуваним ведучим. Після участі в "Холостячці" його аудиторія в Instagram зросла майже до 350 тис. осіб.

У себе в Instagram зірка соцмереж регулярно ділиться кадрами з заходів, які проводить. Цього разу він показав нічний клуб, засвітивши танцюючих жінок і барну стійку. Еллерт пройшовся по всьому закладу, вразивши шанувальників розмахом вечірки. У залі танцювали одягнені в перуки і блискучі костюми дівчини, а по всьому клубу працювала світломузика.

Зазначимо, що нещодавно Олександр Еллерт остаточно розійшовся з Ксенією Мішиною. Парочка кілька разів сходилася і розходилася, але в підсумку в їх відносинах була поставлена крапка. При цьому відносини зірок протрималися досить довго. Шанувальники дуже переживали через їх розставання.

Нагадаємо, що Еллерт показав, як готується до новорічних свят: "що дарувати будете?".

Як повідомляла Politeka, друг Еллерта Рибак злився в ніжному поцілунку з ефектною брюнеткою.

Також Politeka писала, що Еллерт показав, як проводить час з донькою: "Спец з вибору їжі".