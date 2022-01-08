Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на рождественские праздники отправилась в родной Хмельницкий к семье, поделилась в сети кадрами с братом Дмитрием. Оказалось, что звезда решила помочь родственнику найти невесту.

В своих Instagram-сторис Леся опубликовала забавное фото с братом Дмитрием Сорокой и сопроводила его забавной подписью. На фотографии телезвезда с родственником запечатлены в теплой домашней обстановке с сияющей елочкой, на руках у них сидит пушистый песик Рафик, которого Леся, видимо, привезла с собой в родительский дом.

"Отдам в хорошие руки братика Диму. Девушки, пишите в директ", - подписала сторис Никитюк и оставила ссылку на страницу брата.

Напомним, Никитюк показала редкое фото со своей бабушкой: "Какое счастье...".

Как сообщала Politeka, Никитюк показала дом, в котором выросла: "Хмельницкий лифт, помню с детства...".

Также Politeka писала, что Никитюк показала маму с баяном в руках, насмешив украинцев: "Мы уже колядуем, карта Привата…".