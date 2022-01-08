Семья 34-летней Никитюк отмечает двойной праздник на Рождество. В этот день, оказывается, день рождения у ее бабушки. Ведущая опубликовала редкое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с родственницей.

"С Рождеством Христовым❤️❤️❤️ Всем здоровья… а бабушкам долгих лет! Моей сегодня 87🙏", - сообщила Никитюк.

Девушка предстала на снимке в черном цветастом платке. Впрочем, ее бабушка тоже была в платке. Леся наклонилась над ней и нежно посмотрела в камеру.

Пользователей всколыхнул этот снимок. Украинцы кинулись поздравлять бабушку Никитюк, а также вспоминать своих:

"Христос Родился!!! Бабушки многая лета!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻"; "С Рождеством 🙏 А моей бабушки уже нет 10 лет 😢 здоровье вашей семье!"; "А нашей скоро 90😍 поздравления для бабушки❤️"; "Здоровья бабулечке. А моей этим летом будет 96)"; "Какое счастье, что бабушка жива🥰🥰🥰"; "С Рождеством! Пусть любовь, счастье, удача, добро и близкие всегда будут рядом с вами🙌А жизнь дарит только желанные подарки 🎁🥰"; "Пусть будет здоровенькая всегда, и живет еще очень долго ❤️❤️❤️"; "По-любому говорила шо "Пора тебе внучка замуж")моим дедам по 82, и вечно шо не разговор, то про свадьбу 😲".

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