Телеведущая Леся Никитюк, которая проводит Рождество у родителей, показала дом, в котором выросла.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной отечественной телеведущей. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых сторис Леся решила показать родительский дом, в котором она выросла. 10-этажка советской постройки уже была не в лучшем состоянии, в которой находилась квартира, где выросла Никитюк.

"Тут я выросла...", - написала Леся и добавила смайлик со слезой.

До этого Леся показала, как спускалась на лифте этого дома. Звезда снимала себя на телефон и поделилась ощущениями.

"Хмельницкий лифт. Помню с детства. Едем бабушку поздравлять...", - сказала Никитюк.

После этого Никитюк запостила еще одно сторис, в котором уже показывала большой накрытый стол и свою бабулю.

"87 сегодня", - написала Никитюк в сторис, намекая, что у нее сегодня день рождения.

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