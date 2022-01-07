Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной отечественной телеведущей. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
На новых сторис Леся решила показать родительский дом, в котором она выросла. 10-этажка советской постройки уже была не в лучшем состоянии, в которой находилась квартира, где выросла Никитюк.
"Тут я выросла...", - написала Леся и добавила смайлик со слезой.
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До этого Леся показала, как спускалась на лифте этого дома. Звезда снимала себя на телефон и поделилась ощущениями.
"Хмельницкий лифт. Помню с детства. Едем бабушку поздравлять...", - сказала Никитюк.
После этого Никитюк запостила еще одно сторис, в котором уже показывала большой накрытый стол и свою бабулю.
"87 сегодня", - написала Никитюк в сторис, намекая, что у нее сегодня день рождения.
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