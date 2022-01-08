38-летний Кошевой и его 37-летняя супруга Ксения, которые воспитывают двух дочерей, проводят зимние каникулы в теплых краях - для отпуска супруги выбрали Мальдивы.

Как сообщает Politeka.net, в Instagram Stories Евгений Кошевой поделился яркими фото из путешествия. Знаменитый актер и его жена устроили фотосессию на берегу океана и показали, что "рай находится на Мальдивах".

"Просто рай и рядом с Ксенией вдвойне", - подписал кадры актер.

Так, Евгений Кошевой показал кадры с пешей прогулки с супругой Ксенией, которую они совершили по живописному острову. Ведущий и актер позировал в свободном светло-коричневом костюме, который состоял из футболки и шортов. Ксения Кошевая прогулялась в купальнике и тунике. Волосы она собрала в пучок на затылке и обошлась без косметики.

Парочка нежно обнималась, а на других кадрах они восхищенно наблюдали за закатом прямо на берегу океана. Вот так выглядит настоящее счастье красивой пары, когда два человека созданы друг для друга.

Ранее Ксения Кошевая также показала атмосферные кадры с прогулки и похвасталась точеной фигурой в купальнике.

Напомним, Кошевой и Потап сойдутся в жесткой схватке на сцене "Лиги Смеха", Полякова тоже в деле.

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