Известная украинская телеведущая и звезда «1+1» Маричка Падалко рассказала, за что любит праздники, показав своих родителей в сети.

Как пишет Politeka.net, Рождество – один из самых светлых и волшебных праздников, который принято отмечать исключительно в кругу семьи. Многие знаменитости на рождественские праздники навещают своих родителей, не исключением стала популярная украинская ведущая новостей на канале 1+1 Маричка Падалко.

На своей странице в Instagram Падалко опубликовала фотографию самых дорогих ей людей − мамы и папы.

На фото счастливая Маричка обнимает родителей, которые сидят за столом.

«За это я люблю праздники! С мамой и папой😀», - сообщила ведущая.

Фолловеры отметили, что Маричке Падалко повезло, что она имеет родителей, многие пожелали ей чаще радовать их своим посещением.

"Как Вы счастливы, что имеете родителей....чаще радуйте их посещением. Веселых рождественских праздников!!!",

"Здоровья и долголетия Вашим родителям и с Рождеством Христовым ваше семейство!!!", - пишут в сети.

Напомним, Маричка Падалко засветилась со своим любимым: "Молодцы, сумели сохранить огонек любви!"

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