Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной украинской телеведущей и звездой канала 1+1. Знаменитость замужем за Егором Соболевым, с которым в официальных отношениях с 2010 года. У пары есть трое детей - Михаил, Мария и Екатерина. Не забывает Маричка и об Инстаграм, где ведет активно свой микроблог.

На новом фото Маричка была вместе с мужем Егором. Пара сидела возле новогодней елки, прижавшись друг к другу и улыбались.

"Теплого всем Рождества", - написала Маричка под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие красивые", "Праздничной кутьи и веселого Рождества", "С Рождеством вас", "Счастливого Рождества и семейного уюта", "Восхищаюсь вами", "Взаимно", "Спасибо, очень файная девушка", "Молодцы, сумели сохранить огонёк любви! Глаза светятся, в душах тепло...".

Напомним, звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала, сколько набрала за новогодние праздники

Также Politeka сообщала, что звезда "1+1" Падалко показала мужчину, с которым встретила Новый год

А еще Politeka писала, что звезда 1+1 Падалко показала, как провела время с дочкой и Юрием Горбуновым



