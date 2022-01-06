Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной украинской телеведущей и звездой канала 1+1. Знаменитость замужем за Егором Соболевым, с которым в официальных отношениях с 2010 года. У пары есть трое детей - Михаил, Мария и Екатерина. Не забывает Маричка и об Инстаграм, где ведет активно свой микроблог.
На новом фото Маричка была вместе с мужем Егором. Пара сидела возле новогодней елки, прижавшись друг к другу и улыбались.
"Теплого всем Рождества", - написала Маричка под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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Напомним, звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала, сколько набрала за новогодние праздники
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