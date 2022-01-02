45-летняя Падалко опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором появилась вместе с другими телеведущими, включая Аллу Мазур, победившую рак, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Чтобы бы с Вами не случалось, чтобы Вы не делали и где бы Вы ни были, всегда есть плюсы...)", - подписала кадры Падалко.
В видеонарезке скомпонованы различные жизненные ситуации ведущих, которые говорят о том, что и у них тоже бывают взлеты и падения, но несмотря на это они годами стабильно появляются на телеэкранах украинцев.
Первой вдохновляющее видео прокомментировала ведущая новостей Лидия Таран. "Круто получилось🔥😍", - написала она.
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Другие пользователи присоединились к обсуждению:
"Как же это красиво и тепло❤️❤️"
"Спасибо всей команде профессионалов 1+1!!! ❤️👏"
"Заплакала"
"❤️Да, вы с нами 25 лет, хоть мы сейчас и не видим вас, но мы вместе 🙌"
"Дорогие наши, спасибо, что вы есть, спасибо за ваш труд, за ваши улыбки, вдохновение и любовь к каждому зрителю!!!🤗❤️"
"Золотые слова! Маричка молодчинка!!! Обнимаю!!!❤️"
"Очень трогательно 🥰. Чуть не заплакала 😭💙"
Напомним, победившая рак звезда "1+1" Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности: "Ровно 25 лет назад я..."
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Также Politeka писала, что звезда «1+1» Падалко растрогала кадрами с мужем и тремя детьми: «Семья, в которой живет…»