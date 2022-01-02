45-летняя Падалко опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором появилась вместе с другими телеведущими, включая Аллу Мазур, победившую рак, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Чтобы бы с Вами не случалось, чтобы Вы не делали и где бы Вы ни были, всегда есть плюсы...)", - подписала кадры Падалко.

В видеонарезке скомпонованы различные жизненные ситуации ведущих, которые говорят о том, что и у них тоже бывают взлеты и падения, но несмотря на это они годами стабильно появляются на телеэкранах украинцев.

Первой вдохновляющее видео прокомментировала ведущая новостей Лидия Таран. "Круто получилось🔥😍", - написала она.

Другие пользователи присоединились к обсуждению:

"Как же это красиво и тепло❤️❤️"

"Спасибо всей команде профессионалов 1+1!!! ❤️👏"

"Заплакала"

"❤️Да, вы с нами 25 лет, хоть мы сейчас и не видим вас, но мы вместе 🙌"

"Дорогие наши, спасибо, что вы есть, спасибо за ваш труд, за ваши улыбки, вдохновение и любовь к каждому зрителю!!!🤗❤️"

"Золотые слова! Маричка молодчинка!!! Обнимаю!!!❤️"

"Очень трогательно 🥰. Чуть не заплакала 😭💙"

Напомним, победившая рак звезда "1+1" Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности: "Ровно 25 лет назад я..."

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