Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - популярная телеведущая на украинском ТВ. Звезда также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самім интересным.
"Как ваши салатики? Уже все съели? Спорт на паузе или чуть-чуть есть)? Меня пока избавляет от переедания вода.
Стараюсь каждый день двигаться и бегать, но как придерживаться важнейшего правила – не жевать постоянно – когда ты дома с семьей, не знаю. То чай, то обед, то еще что-нибудь. Максимум несколько часов без еды… Уже плюс 1 кг. Успокаиваю, что мышцы после паузы от возвращения к тренировкам задерживают жидкость для восстановления. Хорошая отмазка)", - написала Маричка.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"2 января (в воскресенье) в 9:00 уже была на боксе). не набрала на новый год, потому что успела немного набрать еще до)", "А нам нормально, мы работаем из дома. Как было 100кг, так и есть", "Все класс".
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