Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у відомої актриси Ольги Сумської з'явилося відео зі святкового застілля. Вона зняла, як Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко міцно цілувалися під оплески гостей. Коли парочка закінчила, гості стали жартувати над ними.

"Тоня каже: "А що так мало?",- пожартували над парочкою гості.

"Що ти, цілуватися забув як?",- підтримала жарт Матвієнко, звернувшись до зоряного чоловіка.

"А давайте ще раз! А то як піонери", - прокричала натхненна Ольга Сумська.

Все дійство супроводжувалося радісними криками і сміхом.

Як відомо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко познайомилися на зйомках першого сезону шоу «Голос країни». На той момент артист ще був одружений, але це не завадило йому закрутити роман зі співачкою, з якою згодом він створив нову сім'ю. Сьогодні пара виховує спільну дочку.

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