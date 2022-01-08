Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у відомої актриси Ольги Сумської з'явилося відео зі святкового застілля. Вона зняла, як Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко міцно цілувалися під оплески гостей. Коли парочка закінчила, гості стали жартувати над ними.
"Тоня каже: "А що так мало?",- пожартували над парочкою гості.
"Що ти, цілуватися забув як?",- підтримала жарт Матвієнко, звернувшись до зоряного чоловіка.
"А давайте ще раз! А то як піонери", - прокричала натхненна Ольга Сумська.
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Все дійство супроводжувалося радісними криками і сміхом.
Як відомо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко познайомилися на зйомках першого сезону шоу «Голос країни». На той момент артист ще був одружений, але це не завадило йому закрутити роман зі співачкою, з якою згодом він створив нову сім'ю. Сьогодні пара виховує спільну дочку.
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